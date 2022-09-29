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НХЛ

29 сентября, 03:19

Российский нападающий Марченко забросил шайбу «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Коламбус» удвоил преимущество в предсезонном матче НХЛ против «Баффало».

На 14-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Он реализовал большинство своей команды.

Для 21-летнего россиянина это первый гол в этой предсезенной подготовке.

В прошлом сезоне Марченко выступал за СКА (12 голов и 8 голевых передач в 39 матчах КХЛ) и «СКА-Неву» (7 голов и 4 голевые передачи в 14 матчах ВХЛ).

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
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