Российский нападающий Марченко забросил шайбу «Баффало»

«Коламбус» удвоил преимущество в предсезонном матче НХЛ против «Баффало».

На 14-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Он реализовал большинство своей команды.

Для 21-летнего россиянина это первый гол в этой предсезенной подготовке.

Marchenko making it look EASY pic.twitter.com/g5U3ywGbNv — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) September 28, 2022

В прошлом сезоне Марченко выступал за СКА (12 голов и 8 голевых передач в 39 матчах КХЛ) и «СКА-Неву» (7 голов и 4 голевые передачи в 14 матчах ВХЛ).