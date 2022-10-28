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Сегодня, 18:07

Малкин: «Возьму 11-й номер на свой последний сезон в карьере»

Мария Гусева
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, почему играет под 71-м номером.

«В детстве я играл под 11-м номером. Когда мне было лет 16, мне дали шанс сыграть за первую команду, но 11-й был уже занят кем-то из старших товарищей, у меня бы не получилось его взять. Тогда я подумал, что число 71 напоминает 11. Через пару лет меня спросили, хочу ли я сменить номер. Я отказался, потому что хорошо играл и отлично себя чувствовал под этим номером. Сейчас, когда я подписал контракт с «Питтсбургом» и буду играть здесь до конца карьеры, я решил, что возьму 11-й номер на свой последний сезон», — цитирует The Athletic Малкина.

В клубе сообщили, что не будут против смены номера хоккеистом. Представитель «Питтсбурга» также заявил, что 71-й номер будет выведен из обращения после завершения Малкиным карьеры.

36-летний Малкин попал в топ-10 лучших игроков из Европы в истории НХЛ по версии The Hockey Writers.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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