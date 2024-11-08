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Сегодня, 07:18

Панарин набрал 800 очков в НХЛ

Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей на 5-й минуте третьего периода в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:1). 33-летний форвард стал 11-м хоккеистом из России, набравшим 800 очков в НХЛ. У него сейчас 274 гола и 526 результативных передач в 684 матчах за карьеру.

Ранее 800 очков в НХЛ набирали Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вячеслав Козлов, Сергей Гончар и Никита Кучеров.

Панарин выступает в НХЛ с 29 апреля 2015 года, его первым клубом был «Чикаго», в июне 2017-го он перешел в «Коламбус», а с 2019-го — играет за «Рейнджерс».

Игорь Шестеркин. «Рейнджерс» крупно проиграли «Баффало», Шестеркин пропустил 5 шайб
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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