Российский нападающий «Сент-Луиса» Торопченко раскритиковал одноклубников

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко после поражения от «Ванкувера» (2:3 ОТ) выразил недовольство игрой своих одноклубников. По мнению 23-летнего россиянина, его партнеры не всегда выкладываются на льду.

«Даже если мы не попадем в плей-офф, я все сделаю на льду. Это хоккей, ты не можешь опустить руки, особенно если ты играешь в НХЛ. Ты не играешь где-то в пивной лиге или что-то в этом роде. Нужно показывать на льду сердце, характер и быть сильным везде, просто играть с душой. Я не знаю, что происходит, но особенно из-за болельщиков, так играть нельзя. Как я уже сказал, нужно играть для болельщиков, для себя, для всех в команде. Команда — это просто одна семья. Дело не только в одном парне. Вы должны быть частью коллектива и проявлять уважение друг к другу», — цитирует Sports Illustrated Торопченко.

В этом сезоне Торопченко сыграл в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 10 (5+5) очков.