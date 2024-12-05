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Сегодня, 22:18

Кучеров пропустит второй матч «Тампы» подряд

Руслан Минаев
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропустит второй матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Характер травмы не уточняется.

В ночь на 6 декабря «Тампа» примет «Сан-Хосе».

29 ноября Кучеров пропустил второй период матча с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ), но вернулся в игру в третьем. 1 декабря форвард пропустил игру с «Торонто» (3:5). Далее «Лайтнинг» встретится с «Ванкувером» (9 декабря по московскому времени), «Эдмонтоном» (11 декабря), «Калгари» (13 декабря) и «Сиэтлом» (15 декабря).

В этом сезоне 31-летний россиянин провел 22 матча и набрал 34 (12+22) очка.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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