Кучеров разбил камеру после удаления в матче с «Рейнджерс»

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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров заработал удаление в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:6).
29-летний россиянин был недоволен двумя штрафными минутами, полученными в середине третьего периода. Когда он оказался на скамейке штрафников, ударил клюшкой по камере.
«Рейнджерс» реализовали большинство после этого удаления Кучерова. Шайбу забросил российский форвард Артемий Панарин.
Kucherov just smashes the Penalty box camera... ? biggest crybaby in the league ?— Drew Livingstone (@ProducerDrew_) April 6, 2023
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