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Сегодня, 07:11

Кучеров разбил камеру после удаления в матче с «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров заработал удаление в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:6).

29-летний россиянин был недоволен двумя штрафными минутами, полученными в середине третьего периода. Когда он оказался на скамейке штрафников, ударил клюшкой по камере.

«Рейнджерс» реализовали большинство после этого удаления Кучерова. Шайбу забросил российский форвард Артемий Панарин.

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Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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