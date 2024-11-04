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Сегодня, 20:56

Ничушкин допущен до тренировок «Колорадо»

Руслан Минаев
Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин допущен до тренировок с «Эвеланш», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что российский форвард остается на третьем этапе программы помощи игрокам НХЛ. Программа помощи игрокам НХЛ призвана оказывать психологическую поддержку хоккеистам, которые имеют проблемы с зависимостями или психическим здоровьем.

В мае 29-летнего россиянина отстранили минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игрокам НХЛ.

Валерий Ничушкин. Биография Валерия Ничушкина: карьера и жизнь обладателя Кубка Стэнли

В прошлом сезоне Ничушкин провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 28 шайб и отдал 25 результативных передач. В розыгрыше Кубка Стэнли нападающий набрал 10 (9+1) очков в 8 встречах.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш

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