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Сегодня, 09:46

Овечкин: «Моя цель — провести всю карьеру в одной команде»

Овечкин хочет провести в «Вашингтоне» всю карьеру
Анна Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин хочет провести в «Кэпиталз» всю свою карьеру.

«Я всегда говорил, что остаться в одной команде на всю карьеру — это моя цель. Очевидно, мне повезло, что я могу сделать такое, так что это довольно круто. Я счастлив в команде, мне здесь комфортно. У меня здесь много друзей», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

37-летний форвард играет за «Вашингтон» с 2005 года. Летом 2021 года Овечкин подписал с клубом новый пятилетний контракт на общую сумму 47,5 миллионов долларов. В составе «Вашингтона» россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18.

В сезоне-2022/23 Овечкин сыграл за «Кэпиталз» 9 матчей и набрал 7 (4+3) очков. Команда занимает девятое место на Востоке с 10 очками в 9 играх.

Источник: https://www.nhl.com/news/washington-alex-ovechkin-close-to-gordie-howes-goals-record-for-one-team/c-336994676
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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