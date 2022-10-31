Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин хочет провести в «Кэпиталз» всю свою карьеру.

«Я всегда говорил, что остаться в одной команде на всю карьеру — это моя цель. Очевидно, мне повезло, что я могу сделать такое, так что это довольно круто. Я счастлив в команде, мне здесь комфортно. У меня здесь много друзей», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

37-летний форвард играет за «Вашингтон» с 2005 года. Летом 2021 года Овечкин подписал с клубом новый пятилетний контракт на общую сумму 47,5 миллионов долларов. В составе «Вашингтона» россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18.

В сезоне-2022/23 Овечкин сыграл за «Кэпиталз» 9 матчей и набрал 7 (4+3) очков. Команда занимает девятое место на Востоке с 10 очками в 9 играх.