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Сегодня, 06:48

Овечкин — о том, что побил рекорд Хоу: «Это очень большое событие и крутое достижение»

Овечкин прокомментировал то, что побил рекорд Хоу по голам за один клуб в НХЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал новый рекорд по голам за один клуб в НХЛ.

Форвард «Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (2:3) забросил свою 787-ю шайбу и превзошел достижение легендарного Горди Хоу.

«Конечно, это очень важный этап, особенный момент для меня. Приятно, что здесь моя жена, дети и друзья. Я знаю, что мои родители смотрят игру в Москве. Я всю свою карьеру провел здесь, в Вашингтоне. Встать в один ряд с легендой — это очень большое событие и крутое достижение», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Овечкин всю карьеру выступает в НХЛ за «Вашингтон», к которому присоединился в 2005 году. В списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает третье место, уступая только Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Источник: https://www.nhl.com/news/washington-capitals-alex-ovechkin-sets-nhl-record-for-most-goals-with-one-team/c-337258770
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
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