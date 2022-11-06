Овечкин прокомментировал то, что побил рекорд Хоу по голам за один клуб в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал новый рекорд по голам за один клуб в НХЛ.

Форвард «Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (2:3) забросил свою 787-ю шайбу и превзошел достижение легендарного Горди Хоу.

«Конечно, это очень важный этап, особенный момент для меня. Приятно, что здесь моя жена, дети и друзья. Я знаю, что мои родители смотрят игру в Москве. Я всю свою карьеру провел здесь, в Вашингтоне. Встать в один ряд с легендой — это очень большое событие и крутое достижение», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Овечкин всю карьеру выступает в НХЛ за «Вашингтон», к которому присоединился в 2005 году. В списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает третье место, уступая только Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).