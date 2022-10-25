Овечкин: «Вашингтон» начал сезон не очень хорошо, сейчас главное — стараться играть просто»

Сегодня, 10:02
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал результаты команды на старте сезона НХЛ.
«Кэпиталз» в новом сезоне одержали четыре победы и три матча проиграли.
«Я бы сказал, что мы начали сезон не очень хорошо, проиграв два первых матча, но сейчас мы боремся с некоторыми травмами, — цитирует Овечкина сайт НХЛ. — Новые ребята выходят в составе команды. Мы уже проходили через это. Самое главное сейчас — набирать очки, стараться играть умно и просто».
«Вашингтон» с 8 очками занимает десятое место в Восточной конференции. 28 октября команда на выезде сыграет с «Даллас Старз».
В этом сезоне НХЛ Овечкин сыграл в составе «Вашингтона» 7 матчей и набрал 6 (3+3) очков.