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Сегодня, 10:02

Овечкин: «Вашингтон» начал сезон не очень хорошо, сейчас главное — стараться играть просто»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал результаты команды на старте сезона НХЛ.

«Кэпиталз» в новом сезоне одержали четыре победы и три матча проиграли.

«Я бы сказал, что мы начали сезон не очень хорошо, проиграв два первых матча, но сейчас мы боремся с некоторыми травмами, — цитирует Овечкина сайт НХЛ. — Новые ребята выходят в составе команды. Мы уже проходили через это. Самое главное сейчас — набирать очки, стараться играть умно и просто».

«Вашингтон» с 8 очками занимает десятое место в Восточной конференции. 28 октября команда на выезде сыграет с «Даллас Старз».

В этом сезоне НХЛ Овечкин сыграл в составе «Вашингтона» 7 матчей и набрал 6 (3+3) очков.

 
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Источник: https://www.nhl.com/news/washington-capitals-new-jersey-devils-game-recap/c-336449278
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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