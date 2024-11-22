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Сегодня, 01:58

Овечкин пропустит от 4 до 6 недель

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Пресс-служба «Вашингтона» объявила, что российский нападающий Александр Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном в середине третьего периода.

Отсутствие станет самым продолжительным в карьере Овечкина. Его самый длинный предыдущий отрезок был, когда он пропустил шесть игр из-за травмы верхней части тела с 4 по 14 ноября 2009 года.

За 20 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил всего 59 игр, в том числе 35 из-за травм.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
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