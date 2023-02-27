Овечкин провел худший месяц в карьере в НХЛ — в феврале он забил одну шайбу

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел худший месяц в карьере в НХЛ. В феврале форвард сыграл в шести матчах и забил одну шайбу.

Ранее худшим результатом Овечкина были три забитые шайбы в течение месяца. Помимо этого, дважды нападающий забивал по два гола за месяц, но только на старте сезона НХЛ, когда регулярный чемпионат начинался в середине месяца.

14 февраля нападающий покинул США и отправился в Москву, 15 февраля стало известно, что его отец, Михаил Овечкин умер в возрасте 71 года.

В этом сезоне Овечкин провел 57 матчей и набрал 57 (33+24) очков.