Овечкин забросил 851-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». На 20-й минуте встречи российский нападающий Александр Овечкин переправил шайбу в ворота Петра Кочеткова. Это его второй гол в этой встрече.

38-летний россиянин достиг отметки до 29 голов в текущем сезоне. Также у него 33 результативные передачи.

Теперь на счету Овечкина 851 заброшенная шайба за карьеру в североамериканской лиге. Он занимает 2-е место в истории НХЛ. Лидером является Уэйн Гретцки — 894 гола.