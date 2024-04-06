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Сегодня, 02:57

Овечкин забросил 851-ю шайбу в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». На 20-й минуте встречи российский нападающий Александр Овечкин переправил шайбу в ворота Петра Кочеткова. Это его второй гол в этой встрече.

38-летний россиянин достиг отметки до 29 голов в текущем сезоне. Также у него 33 результативные передачи.

Теперь на счету Овечкина 851 заброшенная шайба за карьеру в североамериканской лиге. Он занимает 2-е место в истории НХЛ. Лидером является Уэйн Гретцки — 894 гола.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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