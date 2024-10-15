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Сегодня, 09:18

Овечкин — о переводе на правый фланг атаки: «Может быть, завтра я буду вратарем»

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как относится к своему переходу с левого фланга атаки на правый.

Ранее стало известно, что 39-летний россиянин сыграет на этой позиции в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом». Игра пройдет 16 октября и начнется в 02.00 (мск).

«У меня есть опыт игры справа, но это было давно. Честно говоря, я не знаю, буду ли я играть справа, слева или в центре. Может быть, завтра я буду вратарем. Это начало года, новые лица в команде, поэтому нам нужно найти правильные комбинации, правильную химию. Это то, что мы пытаемся сделать прямо сейчас», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

В первой игре сезона НХЛ-2024/25 с «Нью-Джерси» (3:5) Овечкин отметился голевой передачей. Для российского форварда это 698-й результативный пас за карьеру. Всего на его счету 1551 (853+698) очков в 1427 матчах.

Александр Овечкин
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