Российский нападающий «Вашингтона» Мирошниченко отправлен в фарм-клуб

Российский нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко отправлен в фарм-клуб «Кэпиталз» в АХЛ «Херши Беарз», сообщает официальный сайт команды.

В последнем матче «Вашингтон» дома проиграл «Тампе» в НХЛ по итогам серии послематчевых буллитов — 2:1.

Мирошниченко в этой игре провел на льду 8 минут и 48 секунд и нанес один бросок по воротам за 11 смен.

Россиянин дебютировал в НХЛ в начале недели в игре с «Нью-Йорк Айлендерс», после чего сыграл с «Коламбусом» и «Тампой». 19-летний форвард в этих матчах очков не набрал.