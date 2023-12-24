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НХЛ

Сегодня, 12:14

Российский нападающий «Вашингтона» Мирошниченко отправлен в фарм-клуб

Виктория Кравченко
Иван Мирошниченко.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко отправлен в фарм-клуб «Кэпиталз» в АХЛ «Херши Беарз», сообщает официальный сайт команды.

В последнем матче «Вашингтон» дома проиграл «Тампе» в НХЛ по итогам серии послематчевых буллитов — 2:1.

Мирошниченко в этой игре провел на льду 8 минут и 48 секунд и нанес один бросок по воротам за 11 смен.

Россиянин дебютировал в НХЛ в начале недели в игре с «Нью-Йорк Айлендерс», после чего сыграл с «Коламбусом» и «Тампой». 19-летний форвард в этих матчах очков не набрал.

Иван Мирошниченко
ХК Вашингтон Кэпиталз
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