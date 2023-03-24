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Сегодня, 03:00

Овечкин набрал 70-е очко в сезоне НХЛ. Он стал пятым россиянином, кому это удалось

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

38-летний россиянин ассистировал Энтони Ману на 11-й минуте первого периода. Для него эта голевая передача стала 30-й в нынешнем сезоне. Теперь у него 70 (40+30) очков.

Овечкин стал пятым россиянином в истории НХЛ, кому удалось за один сезон набрать 70 очков. Ранее это удавалось сделать Никите Кучерову, Кириллу Капризову, Артемию Панарину и Евгению Малкину.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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