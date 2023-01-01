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Сегодня, 02:47

Овечкин оформил хет-трик в матче с «Монреалем» и сократил отрыв от Гретцки

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». В конце третьего периода счет стал 9:2.

На 37-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала третьей в этом матче и 26-й в текущем сезоне.

Всего в этом сезоне 37-летний россиянин набрал 45 (26+19) очка в 38 матчах.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 806 шайб. По этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки (894). Для того чтобы выйти на 1-е место российскому нападающему надо забросить еще 88 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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