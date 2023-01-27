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Сегодня, 03:30

Овечкин забил «Питтсбургу» в большинстве с передач Кузнецова и Орлова

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». На 6-й минуте встречи «Кэпиталз» реализовали большинство.

Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 32-м в сезоне.

Также в голевой атаке поучаствовали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, отметившись голевыми передачами.

Всего на счету Овечкина теперь 812 голов за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он идет на втором месте, уступая лишь Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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