Тарасенко попрощался с «Рейнджерс»: «Мы провели мало времени, но я всегда буду ценить его»

Российский нападающий Владимир Тарасенко обратился к «Рейнджерс» после перехода в «Оттаву».

«Я хотел бы поблагодарить всю организацию «Рейнджерс», моих товарищей по команде и замечательных болельщиков за то, что приняли меня и мою семью в Нью-Йорке. Мы провели мало времени вместе, но я всегда буду ценить его», — написал Тарасенко соцсетях.

28 июля «Оттава» объявила о подписании однолетнего контракта на 5 миллионов долларов с 31-летним россиянином.

Ранее Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года, в феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс». Этим летом он стал свободным агентом.