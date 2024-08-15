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Сегодня, 11:06

Российский тренер «Далласа» Туголуков недоволен результатом команды в прошлом сезоне НХЛ

Виктория Кравченко
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Российский тренер «Далласа» Станислав Туголуков прокомментировал выступление команды в минувшем сезоне НХЛ.

— Каким получился минувший сезон для «Далласа»?

— С одной стороны, был хороший регулярный чемпионат. Мы прошли его достаточно ровно и всегда были на ведущих позициях. Оказались в одном очке от лучшей команды лиги, и даже удалось выиграть свою конференцию. Если регулярный чемпионат — это больше стайерская дистанция, то плей-офф — спринтерская, и там важно только то, кто победил. Поэтому у «Флориды» результат положительный, у всех других команд — отрицательный, — цитирует Туголукова «РБ Спорт».

«Старз» дошли до полуфинала Кубка Стэнли, где уступили «Эдмонтону» 2-4 в серии.

Источник: РБ Спорт
ХК Даллас Старз
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