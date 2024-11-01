Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:15

Канарейкин: «Вашингтон» освежил состав и оставляет приятное впечатление»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Федор Канарейкин рассказал, что «Вашингтон» производит на него приятное впечатление.

«Вашингтон» на самом деле оставляет очень приятное впечатление. Видно, что команда находится на хорошем ходу, Овечкин тоже набрал нужные кондиции, набирает очки в каждом матче, у него все в порядке. Эмоциональный фон тоже на должном уровне. Это заметно по тому, как команда празднует заброшенные шайбы. Там явно дружный коллектив. Состав перед сезоном освежился, были сделаны хорошие приобретения. Команда находится на правильном пути, а «Вашингтон», как известно, — это Александр Овечкин», — цитирует Канарейкина «ВсеПроСпорт».

«Вашингтон» набрал 14 очков за 9 матчей и располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 10 (5+5) очков на старте сезона.

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Федор Канарейкин

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Фигуристка Медведева намекнула на расставание с Чигиревым
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар украинского БПЛА
Эксперт напомнил о способе увеличить пенсию с помощью доплаты
Армейцам пророчат медали, Что происходит в ЦСКА перед московским дерби
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Агент Овечкина объяснил результативность игрока в этом сезоне
«Празднует так, словно это первый гол в НХЛ». Овечкин забивает и восхищает
«Погоня за Гретцки идет полным ходом, и фанатам это нравится». Пресса — о 858-й шайбе Овечкина в НХЛ
Овечкин оценил атмосферу в «Вашингтоне» на старте сезона
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Нападающий «Вашингтона» Протас: «Овечкин празднует каждый гол как ребенок. Именно это делает его невероятным игроком»
Сегодня
Вчера
Неделя