Канарейкин: «Вашингтон» освежил состав и оставляет приятное впечатление»

Российский тренер Федор Канарейкин рассказал, что «Вашингтон» производит на него приятное впечатление.

«Вашингтон» на самом деле оставляет очень приятное впечатление. Видно, что команда находится на хорошем ходу, Овечкин тоже набрал нужные кондиции, набирает очки в каждом матче, у него все в порядке. Эмоциональный фон тоже на должном уровне. Это заметно по тому, как команда празднует заброшенные шайбы. Там явно дружный коллектив. Состав перед сезоном освежился, были сделаны хорошие приобретения. Команда находится на правильном пути, а «Вашингтон», как известно, — это Александр Овечкин», — цитирует Канарейкина «ВсеПроСпорт».

«Вашингтон» набрал 14 очков за 9 матчей и располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 10 (5+5) очков на старте сезона.