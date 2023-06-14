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Сегодня, 14:00

Российский тренер Канарейкин сравнил выигравшего Кубок Стэнли Барбашева с Ничушкиным

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин оценил выступление российского форварда «Вегаса» Ивана Барбашева в НХЛ.

«Ожидали, не ожидали, но человек своей игрой все показал. Он уже двукратный обладатель Кубка Стэнли. Это о многом говорит. Блестящая карьера. Мы видим, что в каждом сезоне выстреливают наши ребята. Вспомним прошлогодний «Колорадо» с Валерой Ничушкиным, который стал важной деталью в механизме. Так же и Барбашев нашел свое место, где он приносит большую пользу команде. Можно только порадоваться за ребят, что наступил этап расцвета и звездности в их командах», — приводит «Газета.Ru» слова Канарейкина.

«Вегас» впервые в истории выиграл плей-офф НХЛ, одержав победу над «Флоридой» (4-1) в финальной серии. Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выигрывал трофей вместе с «Сент-Луисом».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/14/20664428.shtml?updated
Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
Федор Канарейкин
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