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23 августа, 23:42

Российский вратарь Аскаров обменян в «Сан-Хосе» из «Нэшвилла»

Ярослав Аскаров.
Фото Соцсети
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«Нэшвилл» сообщил об обмене российского вратаря Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе». Также «Шаркс» в рамках обмена получили нападающего Нолана Берка и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года.

В «Предаторз» отправились нападающий Давид Эдстрем, голкипер Магнус Хрона и выбор в первом раунде драфта 2025 года. В случае если у «Вегаса» будет пик в топ-10, у «Сан-Хосе» будет возможность отдать либо свой собственный пик в первом раунде драфта, либо пик «Вегаса».

В прошедшем сезоне 22-летний Аскаров, которого выбрали под 11-м номером на драфте 2020 года, провел 2 матча в НХЛ, отразив 94,29 процента бросков по своим воротам. Также на его счету 43 игры в регулярном чемпионате АХЛ и 5 матчей в плей-офф.

Бывший вратарь сборной России выберет Евгений Набоков сейчас работает в «Сан-Хосе», где за развитие вратарей отвечает.

Теперь «Предаторз» владеют девятью выборами в драфте НХЛ 2025 года — тремя в первом, двумя во втором и одним в третьем, четвертом, пятом и шестом раундах.

Ярослав Аскаров
Хоккей
НХЛ
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