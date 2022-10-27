Российский вратарь «Айлендерс» Сорокин эффектно спас команду от гола в матче с «Рейнджерс»

Сегодня, 04:44
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отметился эффектным сэйвом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».
Он не позволил сопернику открыть счет за 5 минут 40 секунд до конца первого периода. Сорокин сначала ногами остановил шайбу, а затем лег перед ней, помешав сопернику забить, который несколько раз попал клюшкой по вратарю.
Поведение форварда «Рейнджерс» вызвало недовольство у защитников, поэтому на льду началась небольшая потасовка.
OH MY, ILYA SOROKIN ?— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 27, 2022
How did this one stay out? pic.twitter.com/XjQUvTHI2N