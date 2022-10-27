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Сегодня, 04:44

Российский вратарь «Айлендерс» Сорокин эффектно спас команду от гола в матче с «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отметился эффектным сэйвом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Он не позволил сопернику открыть счет за 5 минут 40 секунд до конца первого периода. Сорокин сначала ногами остановил шайбу, а затем лег перед ней, помешав сопернику забить, который несколько раз попал клюшкой по вратарю.

Поведение форварда «Рейнджерс» вызвало недовольство у защитников, поэтому на льду началась небольшая потасовка.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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