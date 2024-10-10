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Сегодня, 08:57

Шестеркин повторил редкое достижение «Рейнджерс» 67-летней давности

Руслан Минаев
Игорь Шестеркин.
Фото Global Look Press
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«Рейнджерс» на выезде разгромили «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. Российский вратарь гостей Игорь Шестеркин отразил все 29 бросков.

Клуб из Нью-Йорка впервые за 67 лет провел сухой матч в стартовой игре сезона. Последний раз такой результат был установлен 12 октября 1956 года, когда в воротах «Рейнджерс» в матче с «Чикаго» стоял Гамп Уорсли.

В истории «Рейнджерс» Шестеркин стал пятым вратарем, который провел сухой матч на старте сезона. Помимо Уорсли такой результат показали Джон Росс Роач (1928 и 1930 годы), Дэйв Керр (1937) и Хал Уинклер (1926).

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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