Георгиев одержал 20 побед за 34 матча в составе «Колорадо». Только три вратаря «Эвеланш» делали это быстрее

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:2).

Голкипер одержал 20 побед за 34 матча в составе «Эвеланш» — это повторение достижения Павла Францоуза и четвертый результат в истории клуба.

Лишь трое вратарей в истории «Колорадо» выигрывали 20 матчей за меньший отрезок. Рекорд принадлежит Дарси Кемперу (29 игр), второе место делят Рон Хексталл и Дэн Бушар (оба — 33).

Георгиев перешел в «Колорадо» в рамках обмена из «Рейнджерс» в июле 2022 года.