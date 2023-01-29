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Сегодня, 03:16

Георгиев одержал 20 побед за 34 матча в составе «Колорадо». Только три вратаря «Эвеланш» делали это быстрее

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:2).

Голкипер одержал 20 побед за 34 матча в составе «Эвеланш» — это повторение достижения Павла Францоуза и четвертый результат в истории клуба.

Лишь трое вратарей в истории «Колорадо» выигрывали 20 матчей за меньший отрезок. Рекорд принадлежит Дарси Кемперу (29 игр), второе место делят Рон Хексталл и Дэн Бушар (оба — 33).

Георгиев перешел в «Колорадо» в рамках обмена из «Рейнджерс» в июле 2022 года.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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