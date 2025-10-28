Российский вратарь Мурашов стал лучшим игроком недели в АХЛ

Российский вратарь системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов признан лучшим игроком недели в АХЛ.

В двух матчах: с «Лихай Вэлли» (4:1) и «Шарлотт» (4:0) — он отразил 51 из 52 бросков, показав 98,1 процента надежности.

В этом сезоне Мурашов провел 5 игр за фарм-клуб «Питтсбурга». Его коэффициент надежности составляет 1,4.

Летом 2024 года «Питтсбург» подписал с Мурашовым трехлетний контракт новичка. На драфте НХЛ-2022 вратарь был выбран в четвертом раунде под 118-м номером.

В прошлом сезоне в 16 матчах АХЛ он отразил 91,3 процента бросков с коэффициентом надежности 2,64 и одним сухим матчем.