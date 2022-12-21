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Сегодня, 06:54

Кочетков засмущался после оваций болельщиков «Каролины»

Руслан Минаев
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«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков стал первой звездой матча. Россиянин отразил 37 из 38 бросков.

После игры голкипер давал интервью вместе с защитником Джейккобом Слэвином на глазах у фанатов, которые начали скандировать его имя. Это заставило Кочеткова засмущаться.

«[Поддержка фанатов] сегодня очень хорошая. Как и в каждой домашней игре. Незабываемо. Спасибо», — сказал Кочетков.

В этом сезоне вратарь повторил рекорд «Каролины» по серии матчей с набранными очками.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Петр Кочетков
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Кочетков повторил рекорд «Каролины» по серии матчей с набранными очками

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