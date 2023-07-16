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НХЛ

Сегодня, 21:19

Российский вратарь Просветов продлил контракт с «Аризоной»

Ана Горшкова
Корреспондент
Иван Просветов.
Фото Getty Images
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Российский голкипер Иван Просветов продлил контракт с «Аризоной», сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение 24-летнего хоккеиста рассчитано до конца сезона-2023/24 и носит двусторонний характер. Сумма контракта не разглашается.

Просветов был выбран «Аризоной» на драфте НХЛ 2018 года под общим 114-м номером и подписал свой первый контракт с клубом в июле 2019 года.

В прошлом сезоне НХЛ вратарь провел за «Койотс» 7 матчей в регулярном чемпионате, одержал 4 победы. Просветов отразил 88 процентов бросков, показав коэффициент надежности 3,98.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
Иван Просветов
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