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16 мая, 21:14

Голкипер «Торонто» Самсонов — о травме: «Сейчас мне уже лучше»

Мария Гусева
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Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов рассказал о самочувствии после травмы шеи, которую он получил в столковении с защитником «Мэйпл Ливз» Люком Шенном в третьем матче серии с «Флоридой» (1-4).

«Два дня после столкновения я чувствовал себя плохо. Сейчас мне уже лучше, — цитирует RMNB Самсонова. — Я катался один раз перед последней игрой. В этом ничего сумасшедшего, это просто спорт».

Из-за повреждения 26-летний голкипер пропустил четвертый и пятый матчи серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой».

В этом сезоне Самсонов провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ, отразив 91.9 процента бросков при коэффициенте надежности 2.33. В 8 играх плей-офф он сумел отразить 89.8 процента бросков с кээффициентом надежности 3.13.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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