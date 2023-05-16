Голкипер «Торонто» Самсонов — о травме: «Сейчас мне уже лучше»

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов рассказал о самочувствии после травмы шеи, которую он получил в столковении с защитником «Мэйпл Ливз» Люком Шенном в третьем матче серии с «Флоридой» (1-4).

«Два дня после столкновения я чувствовал себя плохо. Сейчас мне уже лучше, — цитирует RMNB Самсонова. — Я катался один раз перед последней игрой. В этом ничего сумасшедшего, это просто спорт».

Из-за повреждения 26-летний голкипер пропустил четвертый и пятый матчи серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой».

В этом сезоне Самсонов провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ, отразив 91.9 процента бросков при коэффициенте надежности 2.33. В 8 играх плей-офф он сумел отразить 89.8 процента бросков с кээффициентом надежности 3.13.