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Сегодня, 10:09

Российский вратарь Варламов признан первой звездой дня в НХЛ

Алина Савинова
Семен Варламов.
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов стал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (2:0) 35-летний хоккеист отразил 41 бросок. Он провел третий сухой матч в сезоне.

Второй звездой дня признан нападающий «Сан-Хосе» Уильям Эклунд, который забил три гола в ворота «Сент-Луиса» (3:2 ОТ). Третьей звездой стал форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, набравший 3 (2+1) очка в игре против «Ванкувера» (6:3).

Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года. Всего в сезоне-2023/24 россиянин провел 25 матчей за команду.

Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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