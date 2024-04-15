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Сегодня, 12:08

Российский вратарь Варламов рассказал об отношениях с тренером «Айлендерс» Руа

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Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов заявил, что у него хорошие отношения с главным тренером клуба Патриком Руа.

«У нас прекрасные рабочие отношения. Мы приходим и делаем свою работу. Он делает свою работу, я делаю свою работу. Патрик всегда оказывал мне большую поддержку», — приводит слова Варламова пресс-служба «Айлендерс».

В текущем сезоне 35-летний Варламов провел 27 матчей, в которых одержал 13 побед и 3 раза сыграл на ноль.

«Айлендерс» занимают седьмое место в Восточной конференции, набрав 90 очков в 80 играх.

Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Патрик Руа
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