Российский вратарь Варламов рассказал об отношениях с тренером «Айлендерс» Руа

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов заявил, что у него хорошие отношения с главным тренером клуба Патриком Руа.

«У нас прекрасные рабочие отношения. Мы приходим и делаем свою работу. Он делает свою работу, я делаю свою работу. Патрик всегда оказывал мне большую поддержку», — приводит слова Варламова пресс-служба «Айлендерс».

В текущем сезоне 35-летний Варламов провел 27 матчей, в которых одержал 13 побед и 3 раза сыграл на ноль.

«Айлендерс» занимают седьмое место в Восточной конференции, набрав 90 очков в 80 играх.