Любушкин назвал защитника клуба «Баффало» Далина уникальным игроком

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин назвал игрока команды Расмуса Далина уникальным хоккеистом.

«Это уникальный игрок, уникальный защитник. Думаю, в лиге совсем мало тех, кого обычно называют special (особенный). Замечательный человек. У него сильно развито игровое мышление, очень хорошее катание. В жизни же он замечательный парень», — приводит слова Любушкина ТАСС.

22-летний Далин отмечался голами в пяти стартовых матчах нынешнего сезона и установил новый рекорд среди защитников в истории НХЛ.

Далин был выбран «Баффало» первым номером на драфте-2018. На данный момент защитник набрал 9 (5+4) очков в шести матчах сезона.