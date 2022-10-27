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Сегодня, 10:00

Любушкин назвал защитника клуба «Баффало» Далина уникальным игроком

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин назвал игрока команды Расмуса Далина уникальным хоккеистом.

«Это уникальный игрок, уникальный защитник. Думаю, в лиге совсем мало тех, кого обычно называют special (особенный). Замечательный человек. У него сильно развито игровое мышление, очень хорошее катание. В жизни же он замечательный парень», — приводит слова Любушкина ТАСС.

22-летний Далин отмечался голами в пяти стартовых матчах нынешнего сезона и установил новый рекорд среди защитников в истории НХЛ.

Далин был выбран «Баффало» первым номером на драфте-2018. На данный момент защитник набрал 9 (5+4) очков в шести матчах сезона.

Источник: https://tass.ru/sport/16167057
Илья Любушкин
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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