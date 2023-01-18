Российский защитник «Филадельфии» Проворов отказался от участия в акции в поддержку секс-меньшинств

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отказался участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).

Хоккеист пропустил предматчевую раскатку, на которую все его одноклубники вышли в специальных свитерах с обозначениями в поддержку ЛГБТ-сообществ. При этом спортсмен принял участие в матче с «Анахаймом»: он провел на льду 22 минуты и 45 секунд, нанес один бросок, сделал один силовой прием и завершил игру с показателем полезности «+1».

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил, что Проворов объяснил свой отказ от участия в предматчевой акции религиозными убеждениями.

«Проворов верен себе и своей религии. Я уважаю это и не вижу повода убирать Проворова в запас лишь из-за его решения», — приводит РИА «Новости» слова Тортореллы.

Сам россиянин отметил, что его отказ надеть свитер с логотипами в поддержку секс-меньшинств не является оскорблением представителей этих сообществ.

«Я уважаю всех, уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек», — цитирует РИА «Новости» Проворова.

26-летний Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года, он был выбран клубом под 7-м номером драфта НХЛ-2015. В сезоне-2022/23 защитник набрал 15 (2+13) очков в 45 матчах за команду.