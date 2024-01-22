«Что за странный гол!» Замула забил в ворота «Оттавы», когда все искали шайбу в другом месте

Защитник «Филадельфии» Егор Замула забросил курьезную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:5).

В середине первого периода россиянин получил шайбу после того, как голкипер «Сенаторз» Мадс Сегорд отразил бросок Джоэла Фараби. В этот момент все хоккеисты, кроме Замулы, потеряли шайбу из вида и пытались найти ее рядом с вратарем, однако та отскочила на другую половину площадки. Россиянин забросил в пустые ворота, пока другие игроки стояли спиной к нему.

«Что за странный гол!» — воскликнул комментатор матча.

Позднее Замула забросил еще одну шайбу в ворота «Оттавы» в первом периоде и сделал результативную передачу на Джоэла Фараби во втором периоде.

После матча с «Оттавой» у Замулы 15 (5+10) очков в 38 играх сезона-2023/24.