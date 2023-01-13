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Сегодня, 12:30

Российский защитник Любушкин не нашел объяснения снижению своего игрового времени в американском клубе

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Илья Любушкин (№46).
Фото USA Today Sports
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Защитник «Баффало» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» порассуждал о том, почему стал выходить на площадку реже, и пообещал разобраться с этим вопросом.

— В последнее время у вас резко снизилось игровое время. Вероятно, есть какие-то проблемы со здоровьем, ведь совсем недавно вы пропускали несколько матчей?

— Со здоровьем у меня все хорошо.

— То есть причина с игровым временем не в этом?

— Не в этом. И я сейчас разбираюсь с вопросом.

— Какие версии?

— В том-то и дело, что никаких. Можно сколько угодно гадать, но пока не поговоришь с тренером, правды не узнаешь. У меня пока никакого разговора не было, вероятно, в ближайшее время он предстоит. Тогда и пойму, что происходит.

— Но в какие моменты вы плотно присаживаетесь в запас?

— А нет такого, что меня просто сажают. Просто тренер старается почаще выпускать первые две пары, иногда они меняют друг друга.

— Насколько я помню, в «Баффало» у вас таких проблем раньше не было.

— Не так часто. Но есть непонимание. В какой-то день ты проводишь на льду 15 минут, а через матч — всего семь, хотя до этого действовал нормально. Но я уверен, что в ближайшее время мы поговорим с тренером. Все понимаю, вряд ли могу рассчитывать на 25 минут, но когда у тебя всего семь, то очень тяжело показывать хорошую игру. И замерзаешь, мышцы затекают, да и очень тяжело чувствовать темп игры, отсюда и идут ошибки. Плюс начинаешь думать, что не так, почему не играю, это сказывается на концентрации. А я хочу приносить пользу команде.

Патрик Браун и&nbsp;Илья Любушкин. «Никогда не валяюсь на льду». Этот парень — не бомбардир, но тоже очень крутой русский игрок НХЛ
Илья Любушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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