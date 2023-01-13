Российский защитник НХЛ назвал погоню Овечкина за рекордом Гретцки темой номер один в США

Защитник «Баффало» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» отметил высочайший интерес американских болельщиков к новому рекорду НХЛ по забитым голам.

— Все хотел узнать, обсуждают ли в Америке то, что Александр Овечкин догоняет Уэйна Гретцки? Или это исключительно наша фишка?

— О рекорде Александра постоянно говорят по телевизору. Тема номер один. Постоянно крутят его юбилейный гол, каждая следующая шайба — тема номер один.

— Вы недавно играли с «Вашингтоном». Поговорили?

— Мы немного побеседовали с Евгением Кузнецовым, времени было немного.