Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:00

Российский защитник НХЛ назвал погоню Овечкина за рекордом Гретцки темой номер один в США

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Защитник «Баффало» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» отметил высочайший интерес американских болельщиков к новому рекорду НХЛ по забитым голам.

— Все хотел узнать, обсуждают ли в Америке то, что Александр Овечкин догоняет Уэйна Гретцки? Или это исключительно наша фишка?

— О рекорде Александра постоянно говорят по телевизору. Тема номер один. Постоянно крутят его юбилейный гол, каждая следующая шайба — тема номер один.

— Вы недавно играли с «Вашингтоном». Поговорили?

— Мы немного побеседовали с Евгением Кузнецовым, времени было немного.

Патрик Браун и&nbsp;Илья Любушкин. «Никогда не валяюсь на льду». Этот парень — не бомбардир, но тоже очень крутой русский игрок НХЛ

Александр Овечкин
Илья Любушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
Уэйн Гретцки
1
0
Читайте также
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
Госпитализация Ларисы Латыниной: что известно о состоянии самой титулованной гимнастки
Российские бойцы атаковали позиции ВСУ боеприпасами-«зажигалками»
«Мисс Россия-2022» вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная»
Власти ДНР сообщили о взятии Артемовска в оперативное окружение силами РФ
Скрытый «Аватар»: киносети ждут штрафов за прокат без удостоверения
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Хабибулин: «Думаю, Овечкин сможет побить рекорд Гретцки, если не будет серьезной травмы»
Тренер «Динамо» Власов: «Возможно, у голкиперов есть страх перед Овечкиным»
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
«Филадельфия» переиграла «Вашингтон». Проворов сделал голевую передачу
Овечкин вышел на 59-е место по сыгранным матчам в НХЛ
Евсеев отказался назвать Овечкина величайшим хоккеистом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Защитник «Тампы» Сергачев одним ударом уложил на лед форварда «Ванкувера»

Хабибулин: «Испытал чувство удовлетворения от победы в Кубке Стэнли»