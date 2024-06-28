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Сегодня, 23:21

Российский защитник Задоров покинет «Ванкувер»

Алина Савинова
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Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин заявил, что российский защитник Никита Задоров принял решение уйти из «Ванкувера».

«Я не могу переплачивать одному хоккеисту. Никита Задоров очень помог нам в плей-офф, он проявил настоящий характер, и мы сделали все, что было в наших силах, но он решил попробовать себя в другом месте», — цитирует Альвина журналист Стивен Ивен в своих соцсетях.

Задоров перешел в «Ванкувер» из «Калгари» в ноябре 2023 года. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 он провел за «Кэнакс» 54 матча, в которых набрал 14 (5+9) очков. В плей-офф на его счету 4 гола и 4 результативные передачи в 13 играх.

Контракт 29-летнего россиянина с нынешней командой истекает в июне. В НХЛ он также играл за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго».

«Ванкувер» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли-2024 во втором раунде, проиграв в серии «Эдмонтону» со счетом 3-4.

Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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