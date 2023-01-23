Проворову попали шайбой в голову в матче с «Виннипегом». Россиянин смог доиграть встречу до конца

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов едва не получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:5).

В середине второго периода хоккеист «Джетс» Джош Моррисси нанес бросок по воротам «Флайерз» и попал россиянину шайбой в голову. Проворов упал на колени и провел в таком положении около 30 секунд, после чего смог самостоятельно подняться на ноги и отправился на скамейку своей команды.

Позднее россиянин вернулся на лед и доиграл матч до конца.

В конце первого периода встречи с «Виннипегом» Проворов забросил свою третью шайбу в сезоне-2022/23.