Ротенберг назвал Овечкина примером для всех российских хоккеистов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.

«Мы обсуждали с Сашей еще прошлым летом, во время наших сборов он тоже тренировался в Новогорске, что есть только одна задача — максимально хорошо подготовиться к сезону, тренироваться, чтобы занять первое место. Это историческое достижение, но надо смотреть вперед. Еще 92 шайбы до Гретцки. Я от всей души поздравляю Сашу, желаю ему успехов! Он — отличный пример для всех наших игроков и детей, которые смотрят хоккей. Мы видим статистку Овечкина, он больше всех бросает в НХЛ. У него было 6200 бросков до игры с «Виннипегом», сейчас их могло стать еще больше. Это говорит о том, насколько это тяжелый труд. Без броска нет гола. Нужно стремиться бросать и брать на себя игру», — сказал Ротенберг «СЭ».

24 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) 37-летний Овечкин сделал дубль. Теперь на его счету 802 гола в НХЛ. 37-летний россиянин обогнал Горди Хоу и вышел на единоличное второе место по голам в лиге. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).