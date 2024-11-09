Ротенберг отреагировал на вывод Мичкова из состава «Филадельфии»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал вывод Матвея Мичкова из состава «Филадельфии».

«Мы на связи с Матвеем. Мы с ним в очень близких отношениях. Честно говоря, его переход в СКА в свое время был связан с моей личной беседой с его отцом, царствие ему небесное. Для того, чтобы быть одним из лучших игроков в мире, нужно много трудиться.

Для нас не совсем правильно будет обсуждать решение Джона Торторелла. Нам с вами тяжело рассуждать. Мы же не были в раздевалке «Филадельфии». Может быть, там свои разговоры.

Что касается обороны, то каждый игрок в мировом хоккее обязан отрабатывать в обороне. Говорю это как тренер. Есть игроки, которые забивают 40 шайб, но при них команда пропускает 80 голов. Такой игрок нужен клубу или сборной?

Его отпускали на два года раньше с учетом того, что он будет играть в первом звене и большинстве. А его посадили в запас. Можно забрать его обратно.

Нужно проанализировать ситуацию. Вопрос, хочет ли сам Матвей этого и как он сам видит свое будущее. Вот мы говорим сейчас про драфт. Но никто не должен ничего решать за игроков. Особенно, если он несовершеннолетний», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

8 ноября 19-летний россиянин пропустил матч «Филадельфии» против «Тампы» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ. В текущем сезоне Мичков набрал 10 (4+6) очков в 13 матчах.