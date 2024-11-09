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Ротенберг: «Своей легендарной карьерой Дацюк как никто другой заслужил войти в Зал славы НХЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на решение внести Павла Дацюка в Зал славы НХЛ.

«Своей легендарной карьерой Павел как никто другой это заслужил — ведь его волшебство на льду многие годы восхищало болельщиков по обе стороны океана, а каждый мальчишка хотел играть, как Дацюк. Очень рад, что нам удалось поработать вместе с Павлом — он был лидером СКА в победном Кубке Гагарина, был лидером сборной на золотой Олимпиаде. Думаю, никто не будет спорить с тем, что нам повезло вживую видеть магию Дацюка, когда он вернулся из НХЛ в Россию. Горжусь Павлом и искренне поздравляю его. Так держать!» — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

Ранее Дацюку вручили перстень в преддверии церемонии введения в Зал хоккейной славы.

Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ форвард провел 953 матча в регулярных чемпионатах и набрал 918 (314+604) очков.

В составе сборной России Дацюк выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году и бронзу олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Кроме того, он выигрывал чемпионат мира, один раз становился серебряным призером ЧМ и дважды бронзовым.

Источник: Телеграм-канал Романа Ротенберга
Павел Дацюк
НХЛ
Роман Ротенберг

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