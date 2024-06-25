Ротенберг поздравил российских игроков «Флориды» с победой в Кубке Стэнли

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на победу российских игроков «Флориды» Сергея Бобровского, Владимира Тарасенко и Дмитрия Куликова в финале плей-офф НХЛ.

«От всей души поздравляю Сергея Бобровского , Владимира Тарасенко и Дмитрия Куликова с Кубком!!! Вперед Россия!!!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

«Флорида» победила «Эдмонтон» в финальной серии со счетом 4-3 и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли.

Тарасенко во второй раз стал победителем плей-офф: в 2019 году он выиграл Кубок вместе с «Сент-Луисом». Бобровский и Куликов впервые завоевали трофей.