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Сегодня, 08:27

Ротенберг поздравил российских игроков «Флориды» с победой в Кубке Стэнли

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на победу российских игроков «Флориды» Сергея Бобровского, Владимира Тарасенко и Дмитрия Куликова в финале плей-офф НХЛ.

«От всей души поздравляю Сергея Бобровского , Владимира Тарасенко и Дмитрия Куликова с Кубком!!! Вперед Россия!!!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Сергей Бобровский вместе с&nbsp;одноклубниками празднует победу &laquo;Флориды&raquo; в&nbsp;финале Кубка Стэнли. Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ! К двум «Везинам» он добавил Кубок Стэнли и подвинул Василевского

«Флорида» победила «Эдмонтон» в финальной серии со счетом 4-3 и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли.

Тарасенко во второй раз стал победителем плей-офф: в 2019 году он выиграл Кубок вместе с «Сент-Луисом». Бобровский и Куликов впервые завоевали трофей.

Дмитрий Куликов
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Роман Ротенберг
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