Ротенберг пожелал Овечкину здоровья на пути к рекорду Гретцки: «За каждой шайбой стоит огромный труд»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» оценил шансы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ в истории.

«Остались ли сомнения, что он догонит Гретцки? Тут нужно идти шаг за шагом. Саша правильно сказал в интервью — он везунчик. В первую очередь, желаю ему здоровья. Это большой труд. За каждой шайбой стоит огромный труд. Еще 92 шага до Гретцки», — сказал Ротенберг «СЭ».

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 802 шайбами. Уэйну Гретцки принадлежит рекорд, у него 894 гола.