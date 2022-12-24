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Сегодня, 10:45

Ротенберг пожелал Овечкину здоровья на пути к рекорду Гретцки: «За каждой шайбой стоит огромный труд»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» оценил шансы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ в истории.

«Остались ли сомнения, что он догонит Гретцки? Тут нужно идти шаг за шагом. Саша правильно сказал в интервью — он везунчик. В первую очередь, желаю ему здоровья. Это большой труд. За каждой шайбой стоит огромный труд. Еще 92 шага до Гретцки», — сказал Ротенберг «СЭ».

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 802 шайбами. Уэйну Гретцки принадлежит рекорд, у него 894 гола.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Роман Ротенберг
Уэйн Гретцки
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