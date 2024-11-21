Ротенберг рассказал, что пожелал Овечкину скорейшего выздоровления

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил слова поддержки получившему травму капитану «Вашингтона» Александру Овечкину.

«Я общался с ним, пожелал ему скорейшего выздоровления. И отметил его партнеров по команде, которые поддержали его в этой ситуации на льду», — сказал Ротенберг ТАСС.

39-летний россиянин оформил дубль в матче против «Юты» (6:2) в ночь на 19 ноября. Позже пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что Овечкин выбыл из строя на несколько недель из-за травмы голени. Повреждение он получил в результате столкновения с соперником в третьем периоде.

В текущем сезоне на счету Овечкина 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего россиянин забросил 868 шайб в 1444 матчах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов.