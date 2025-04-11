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11 апреля, 14:14

Ротенберг — о переходе Никишина в «Каролину»: «Он вырос в игрока мирового уровня»

Сергей Ярошенко
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал переход защитника Александра Никишина в «Каролину».

«Саша Никишин обратился с просьбой продолжить карьеру за океаном уже сейчас, и мы решили пойти ему навстречу. Для него это было не таким простым решением, как многие думают: за три года в Петербурге он по-настоящему стал своим и в команде, и в нашем городе, для него действительно важна поддержка болельщиков и вся наша организация. Мы много говорили с Сашей о его будущем, он искренне переживает о СКА, по-настоящему хочет, чтобы клуб выигрывал трофеи. В итоге мы приняли совместное решение, что он уже сейчас готов попробовать себя в «Каролине» — команде, которая уверенно заходит в плей-офф. Саша в Петербурге вырос в игрока мирового уровня — это доказывает и его игра в СКА, и выступления в сборной России», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Никишин выступал за СКА с 2022 года, а с осени 2023-го является капитаном команды. Он явлется лидером среди защитников за всю историю армейцев по голам, результативным передачам и набранным очкам.

В сезоне-2024/25 на счету 23-летнего защитника 65 матчей с учетом плей-офф, в которых он набрал 49 (19+30) очков.

Источник: Telegram-канал Романа Ротенбрерга
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Роман Ротенберг
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