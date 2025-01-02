Ротенберг верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в 2025 году: «Когда человек не сдается, то все выполнимо»

Главный тренер и вице-президент СКА Роман Ротенберг в комментарии «СЭ» прокомментировал игру хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Когда человек сдается, то все становится невозможным. Но когда он не сдается, то все выполнимо. И в теории и на практике рекорд Гретцки для Овечкина выполним. Мы верим, что Александр побьет его в 2025 году», — сказал Ротенберг «СЭ».

В текущем сезоне Овечкин провел 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 870 голов, до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы.