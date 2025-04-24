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Сегодня, 10:14

Рожков: «Наших паралимпийцев очень вдохновил рекорд Овечкина»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал, как на снайперский рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ отреагировали спортсмены-паралимпийцы.

«Наших ребят-паралимпийцев очень вдохновил результат Овечкина, у нас установились хорошие контакты и крепкие связи. Александр стал одним из первых, кто поддержал наших паралимпийцев после их несправедливого отстранения от участия в зимних Играх в Пекине», — цитирует Рожкова ТАСС.

6 апреля 39-летний Овечкин в матче против «Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). После завершения регулярного чемпионата сезона-2024/25 на счету россиянина 897 голов.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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