Рожков: «Наших паралимпийцев очень вдохновил рекорд Овечкина»

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал, как на снайперский рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ отреагировали спортсмены-паралимпийцы.

«Наших ребят-паралимпийцев очень вдохновил результат Овечкина, у нас установились хорошие контакты и крепкие связи. Александр стал одним из первых, кто поддержал наших паралимпийцев после их несправедливого отстранения от участия в зимних Играх в Пекине», — цитирует Рожкова ТАСС.

6 апреля 39-летний Овечкин в матче против «Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). После завершения регулярного чемпионата сезона-2024/25 на счету россиянина 897 голов.