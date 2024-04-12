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НХЛ

Сегодня, 07:54

Руа: «Варламов был очень хорош, особенно когда у «Айлендерс» были сбои»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (3:2 ОТ).

«Это была тяжелая игра. У нас были свои моменты, как и у них. Варламов был очень хорош, особенно когда у нас были сбои. Единственное, чем я горжусь, это тем, что наши ребята боролись и хотели выиграть этот матч. Так что было приятно получить награду за этот гол в овертайме», — приводит слова Руа официальный сайт НХЛ.

Российский голкипер Семен Варламов отразил 12 из 14 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 89 очков и идут на 7-й строчке в Восточной конференции. «Монреаль» занимает 15-е место — 73 очка.

Семен Варламов
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Патрик Руа
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