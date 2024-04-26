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Сегодня, 09:11

Руа — о поражении от «Каролины»: «У «Айлендерс» было хорошее начало матча»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:3).

«Мы были стойкими, это точно. Я думаю, что у нас было действительно хорошее начало. Андерсен сделал действительно солидный сейв в первом периоде. Тут же могла быть игра со счетом 1:1. Шансов у обеих сторон было не так много. Это была игра уровня плей-офф. У нас был хороший рывок в третьем периоде, но шайба не отскакивала в нашу сторону», — приводит слова Руа официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-0 в пользу «Каролины». Четвертый матч состоится 27 апреля.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Патрик Руа
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